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Таліби активізували пошуки громадян, які працювали з США і НАТО, - NYT

Автор: Валерія Поліщук

Бойовики "Талібану" активізували пошуки людей, які, на їхню думку, працювали з силами США і НАТО, в тому числі серед натовпу афганців в аеропорту Кабула. Вони загрожують вбити або заарештувати членів їхніх сімей, якщо вони не зможуть їх знайти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

Документ, підготовлений радником ООН з оцінки загроз, прямо суперечить публічним запевненням бойовиків про те, що вони не будуть мстити членам і прихильникам поваленого уряду.

У документі повідомляється, що у талібів є список людей, яких вони хочуть допитати і покарати, а також їх місцезнаходження.

Вже зараз, говориться в документі, таліби ходять від дверей до дверей і "заарештовують і/або погрожують вбити, або заарештувати членів сімей тих, на кого вони спрямовані, якщо вони не здадуться талібам".

Особливому ризику піддаються військовослужбовці і поліцейські Афганістану, а також люди, які працювали в слідчих підрозділах поваленого уряду.

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ТалібанАфганистан