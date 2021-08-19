Таліби активізували пошуки громадян, які працювали з США і НАТО, - NYT

Документ, підготовлений радником ООН з оцінки загроз, прямо суперечить публічним запевненням бойовиків про те, що вони не будуть мстити членам і прихильникам поваленого уряду.

У документі повідомляється, що у талібів є список людей, яких вони хочуть допитати і покарати, а також їх місцезнаходження.

Вже зараз, говориться в документі, таліби ходять від дверей до дверей і "заарештовують і/або погрожують вбити, або заарештувати членів сімей тих, на кого вони спрямовані, якщо вони не здадуться талібам".

Особливому ризику піддаються військовослужбовці і поліцейські Афганістану, а також люди, які працювали в слідчих підрозділах поваленого уряду.