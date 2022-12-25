Таліби запровадили нові обмеження для афганських жінок. США та ЄС відреагували

Заборона нібито пов'язана з тим, що деякі жінки-працівниці НУО неправильно носять хіджаби. У організацій, які не дотримуватимуться заборони, відкликають ліцензію на роботу.

Також "Талібан" окремо заборонив жінкам відвідувати релігійні заняття у мечетях Кабула.

Раніше цього тижня "Талібан" заборонив жінкам по всій країні відвідувати приватні та державні університети, а також працювати за багатьма професіями.

Дівчаткам заборонили відвідувати середню та старшу школу. Жінкам також заборонено відвідувати парки та спортзали, їх зобов'язали носити одяг із голови до п'ят у громадських місцях.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати стурбовані рішенням усунути жінок від роботи.

За його словами, Вашингтон стурбований, що подібна ситуація підірве вкрай необхідне сприяння мільйонам людей, що допомагає рятувати життя.

Представник зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі заявила, що Європейський Союз засуджує таку політику талібів.

Нагадаємо, 15 серпня 2021 року таліби оголосили про встановлення контролю над усією територією Афганістану. 31 серпня США оголосили про завершення виведення своїх військ з Афганістану. Президент США Джо Байден вирішив не продовжувати операцію з евакуації людей, виходячи із рекомендацій американських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.