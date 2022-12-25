Талибы ввели новые ограничения для афганских женщин. США и ЕС отреагировали

Запрет якобы связан с тем, что некоторые женщины-сотрудницы НПО неправильно носят хиджабы. У организаций, которые не будут соблюдать запрет, отзовут лицензию на работу.

Также "Талибан" отдельно запретил женщинам посещать религиозные занятия в мечетях Кабула.

Ранее на этой неделе "Талибан" запретил женщинам по всей стране посещать частные и государственные университеты, а также работать по многим профессиям.

Девочкам запретили посещать среднюю и старшую школу. Женщинам также запрещено посещать парки и спортзалы, их обязали носить одежду с головы до пят в общественных местах.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены решением отстранить женщин от работы.

По его словам, Вашингтон обеспокоен, что подобная ситуация подорвет крайне необходимое и помогающее спасать жизни содействие миллионам людей.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что Европейский союз осуждает подобную политику талибов.

Напомним, 15 августа 2021 года талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. 31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.

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