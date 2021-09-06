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"Талибан" заявил о захвате провинции Панджшер

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Афганистан, Понедельник 06 сентября 2021 10:59
"Талибан" заявил о захвате провинции Панджшер Фото: боевики "Талибана" заявили о захвате провинции Панджшер (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Боевики радикального движения "Талибан" заявили, что установили полный контроль над провинцией Панджшер. Фронт национального сопротивления опроверг заявление талибов о захвате региона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что представитель талибов Забихулла Муджахид выступил с заявлением, в котором говорится, что Панджшер находится под контролем боевиков.

"Благодаря этой победе наша страна полностью вырвалась из трясины войны", - сказал он.

Боевики "Талибана" опубликовали видео, на котором, якобы поднимают свой флаг в столице провинции Панджшер.

"Последний регион, где сосредоточились все силы Афганистана, был захвачен моджахедами, и сейчас 7:20 утра, мы подняли наш флаг, и он сейчас развевается здесь", - сказал командир талибов в видеоролике из резиденции губернатора провинции Панджшер.

В другом ролике, опубликованном "Талибаном", можно увидеть три вертолета, в которые заходят боевики. По данным талибов, эти вертолеты принадлежали повстанцам.

Фронт национального сопротивления опроверг заявление движения "Талибан" о взятии региона под контроль и заявил, что продолжит противостоять боевикам.

"Заявление "Талибана" о взятии Панджшера - ложь. Мы уверяем (народ, - ред.) Афганистана, что битва с "Талибаном" и его сообщниками будет продолжаться, пока не восстановятся справедливость и свобода", - говорится в сообщении сил сопротивления в Twitter.

Напомним, что боевики "Талибана" захватили офис губернатора последней провинции Панджшер.

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