"Талибан" заявил о захвате провинции Панджшер

Боевики радикального движения "Талибан" заявили, что установили полный контроль над провинцией Панджшер. Фронт национального сопротивления опроверг заявление талибов о захвате региона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Отмечается, что представитель талибов Забихулла Муджахид выступил с заявлением, в котором говорится, что Панджшер находится под контролем боевиков.

"Благодаря этой победе наша страна полностью вырвалась из трясины войны", - сказал он.

Боевики "Талибана" опубликовали видео, на котором, якобы поднимают свой флаг в столице провинции Панджшер .

نمایه تصویری فتح ولایت پنجشیر pic.twitter.com/rvMLVgSD46 — عمر افغان (@umar313afg) September 6, 2021

"Последний регион, где сосредоточились все силы Афганистана, был захвачен моджахедами, и сейчас 7:20 утра, мы подняли наш флаг, и он сейчас развевается здесь", - сказал командир талибов в видеоролике из резиденции губернатора провинции Панджшер.



В другом ролике , опубликованном "Талибаном", можно увидеть три вертолета, в которые заходят боевики. По данным талибов, эти вертолеты принадлежали повстанцам.

د پنجشیر تر نیول کېدو وروسته یاد ولایت ته تښتول شوې یو شمېر الوتکې هم د امنیتي ځواکونو لاس ته لوېدلې دي. pic.twitter.com/V23stKy5VV — nunn.asia (@nunnasia) September 6, 2021

Фронт национального сопротивления опроверг заявление движения "Талибан" о взятии региона под контроль и заявил, что продолжит противостоять боевикам.

"Заявление "Талибана" о взятии Панджшера - ложь. Мы уверяем (народ, - ред.) Афганистана, что битва с "Талибаном" и его сообщниками будет продолжаться, пока не восстановятся справедливость и свобода", - говорится в сообщении сил сопротивления в Twitter.