"Талібан" заявив про захоплення провінції Панджшер
Бойовики радикального руху "Талібан" заявили, що встановили повний контроль над провінцією Панджшер. Фронт національного опору спростував заяву талібів про захоплення регіону.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Зазначається, що представник талібів Забіхулла Муджахід виступив із заявою, в якій говориться, що Панджшер знаходиться під контролем бойовиків.
"Завдяки цій перемозі наша країна повністю вирвалася з трясовини війни", - сказав він.
Breaking: #Taliban liberated #Panjshir . pic.twitter.com/UxNTlBYh7S— Tariq Ghazniwal (@TGhazniwal) September 6, 2021
Бойовики "Талібану" опублікували відео, на якому, нібито піднімають свій прапор у столиці провінції Панджшер.
نمایه تصویری فتح ولایت پنجشیر pic.twitter.com/rvMLVgSD46— عمر افغان (@umar313afg) September 6, 2021
"Останній регіон, де зосередилися всі сили Афганістану, був захоплений моджахедами, і зараз 7:20 ранку, ми підняли наш прапор, і він зараз майорить тут", - сказав командир талібів у відеоролику з резиденції губернатора провінції Панджшер.
В іншому ролику, опублікованому "Талібаном", можна побачити три вертольоти, в які заходять бойовики. За даними талібів, ці вертольоти належали повстанцям.
د پنجشیر تر نیول کېدو وروسته یاد ولایت ته تښتول شوې یو شمېر الوتکې هم د امنیتي ځواکونو لاس ته لوېدلې دي. pic.twitter.com/V23stKy5VV— nunn.asia (@nunnasia) September 6, 2021
Фронт національного опору спростував заяву руху "Талібан" про взяття регіону під контроль і заявив, що продовжить протистояти бойовикам.
"Заява" Талібану " про взяття Панджшера - брехня. Ми запевняємо (народ, - ред.) Афганістану, що битва з "Талібаном" і його спільниками триватиме, поки не відновляться справедливість і свобода", - йдеться в повідомленні сил опору в Twitter.