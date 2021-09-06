"Талібан" заявив про захоплення провінції Панджшер

Бойовики радикального руху "Талібан" заявили, що встановили повний контроль над провінцією Панджшер. Фронт національного опору спростував заяву талібів про захоплення регіону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Зазначається, що представник талібів Забіхулла Муджахід виступив із заявою, в якій говориться, що Панджшер знаходиться під контролем бойовиків.

"Завдяки цій перемозі наша країна повністю вирвалася з трясовини війни", - сказав він.

Бойовики "Талібану" опублікували відео, на якому, нібито піднімають свій прапор у столиці провінції Панджшер .

نمایه تصویری فتح ولایت پنجشیر pic.twitter.com/rvMLVgSD46 — عمر افغان (@umar313afg) September 6, 2021

"Останній регіон, де зосередилися всі сили Афганістану, був захоплений моджахедами, і зараз 7:20 ранку, ми підняли наш прапор, і він зараз майорить тут", - сказав командир талібів у відеоролику з резиденції губернатора провінції Панджшер.



В іншому ролику , опублікованому "Талібаном", можна побачити три вертольоти, в які заходять бойовики. За даними талібів, ці вертольоти належали повстанцям.

د پنجشیر تر نیول کېدو وروسته یاد ولایت ته تښتول شوې یو شمېر الوتکې هم د امنیتي ځواکونو لاس ته لوېدلې دي. pic.twitter.com/V23stKy5VV — nunn.asia (@nunnasia) September 6, 2021

Фронт національного опору спростував заяву руху "Талібан" про взяття регіону під контроль і заявив, що продовжить протистояти бойовикам.

"Заява" Талібану " про взяття Панджшера - брехня. Ми запевняємо (народ, - ред.) Афганістану, що битва з "Талібаном" і його спільниками триватиме, поки не відновляться справедливість і свобода", - йдеться в повідомленні сил опору в Twitter.