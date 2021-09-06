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"Талібан" заявив про захоплення провінції Панджшер

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Афганістан, Понеділок 06 вересня 2021 10:59
"Талібан" заявив про захоплення провінції Панджшер Фото: бойовики "Талібану" заявили про захоплення провінції Панджшер (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Бойовики радикального руху "Талібан" заявили, що встановили повний контроль над провінцією Панджшер. Фронт національного опору спростував заяву талібів про захоплення регіону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що представник талібів Забіхулла Муджахід виступив із заявою, в якій говориться, що Панджшер знаходиться під контролем бойовиків.

"Завдяки цій перемозі наша країна повністю вирвалася з трясовини війни", - сказав він.

Бойовики "Талібану" опублікували відео, на якому, нібито піднімають свій прапор у столиці провінції Панджшер.

"Останній регіон, де зосередилися всі сили Афганістану, був захоплений моджахедами, і зараз 7:20 ранку, ми підняли наш прапор, і він зараз майорить тут", - сказав командир талібів у відеоролику з резиденції губернатора провінції Панджшер.

В іншому ролику, опублікованому "Талібаном", можна побачити три вертольоти, в які заходять бойовики. За даними талібів, ці вертольоти належали повстанцям.

Фронт національного опору спростував заяву руху "Талібан" про взяття регіону під контроль і заявив, що продовжить протистояти бойовикам.

"Заява" Талібану " про взяття Панджшера - брехня. Ми запевняємо (народ, - ред.) Афганістану, що битва з "Талібаном" і його спільниками триватиме, поки не відновляться справедливість і свобода", - йдеться в повідомленні сил опору в Twitter.

Нагадаємо, що бойовики "Талібану" захопили офіс губернатора останньої провінції Панджшер.

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