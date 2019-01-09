"Талибан" заявил об отмене мирных переговоров с США

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Талибы объяснили это решение "разногласиями по поводу повестки переговоров"

Представители афганского движения "Талибан" заявили об отмене мирных переговоров с Соединенными Штатами Америки, которые должны были пройти на этой неделе в Катаре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Двухдневные переговоры должны были начаться 9 января, однако талибы отказались от участия во встрече.

Главной причиной стало возможное участие в переговорах представителей "марионеточного", по выражению талибов, правительства Афганистана.

В свою очередь Госдепартамент сообщил, что спецпредставитель США в Афганистане Залмай Халилзад возглавит межведомственную делегацию, которая с 8 по 21 января посетит Индию, Китай, Афганистан и Пакистан. В каждой из этих стран участники делегации встретятся с представителями властей и обсудят урегулирование ситуации в Афганистане.

В сообщении также говорится, что Халилзад продолжает координировать свои действия с афганским президентом Ашрафом Гани, премьер-министром Абдуллой Абдуллой и другими влиятельными местными политиками.

Напомним, посланец Соединенных Штатов Америки по вопросу мирных переговоров в Афганистане Залмай Халилзад заявил, что пока не смог договориться с движением "Талибан" о сроках и условии завершения войны в стране.

Также РБК-Украина сообщало, что террористы организации "Талибан" совершили нападение на посты безопасности на западе Афганистана, убив 21 сотрудника полиции и проправительственных ополченцев.