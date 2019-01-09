"Талібан" заявив про скасування мирних переговорів із США

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Таліби пояснили це рішення "розбіжностями з приводу порядку переговорів"

Представники афганського руху "Талібан" заявили про скасування мирних переговорів зі Сполученими Штатами Америки, які повинні були відбутися на цьому тижні в Катарі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Дводенні переговори повинні були початися 9 січня, проте таліби відмовилися від участі у зустрічі.

Головною причиною стало можливе участь у переговорах представників "маріонеткового", за висловом талібів, уряду Афганістану.

У свою чергу Держдепартамент повідомив, що спецпредставник США в Афганістані Залмай Халілзад очолить міжвідомчу делегацію, яка з 8 по 21 січня відвідає Індію, Китай, Афганістан і Пакистан. У кожній з цих країн учасники делегації зустрінуться з представниками влади та обговорять врегулювання ситуації в Афганістані.

У повідомленні також йдеться, що Халілзад продовжує координувати свої дії з афганським президентом Ашрафом Гані, прем'єр-міністром Абдуллою Абдуллою та іншими впливовими місцевими політиками.

Нагадаємо, посланець Сполучених Штатів Америки з питання мирних переговорів в Афганістані Залмай Халілзад заявив, що поки не зміг домовитися з рухом "Талібан" про строки та умови завершення війни в країні.

Також РБК-Україна повідомляло, що терористи організації "Талібан" вчинили напад на пости безпеки на заході Афганістану, вбивши 21 співробітника поліції і проурядових ополченців.