"Талибан" заявил о намерении выступить на Генассамблее ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил от аккредитованного постоянного представителя Афганистана Гулама Исакзая письмо с информацией об афганской делегации.

Однако через пять дней к Гутерришу поступило письмо от "министерства иностранных дел" так называемого "Исламского Эмирата Афганистан", подписанное Амиром Ханом Муттаки, новоизбранным "министром" афганского МИД.

В обращении Муттаки просил принять участие во встрече мировых лидеров ООН, а также заявлял, что Исакзай больше не представляет Афганистан, поскольку афганский лидер Ашраф Гани был "сброшен" и якобы больше "не признается как президент" другими странами.

"Талибан" также выдвинул нового постоянного представителя в ООН - Сухейля Шахина.

Оба письма направили к членам комитета по проверке полномочий 76-й сессии Генеральной ассамблеи, ни одного заседания которого пока не было запланировано.