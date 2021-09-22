"Талібан" заявив про намір виступити на Генасамблеї ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш отримав від акредитованого постійного представника Афганістану Гулама Ісакзая лист з інформацією про афганську делегацію.

Однак через п'ять днів до Гутерріша надійшов лист від "міністерства закордонних справ" так званого "Ісламського емірату Афганістан", підписаний Аміром Ханом Муттакі, новообраним "міністром" афганського МЗС.

У зверненні Муттакі просив взяти участь у зустрічі світових лідерів ООН, а також заявляв, що Ісакзай більше не представляє Афганістан, оскільки афганський лідер Ашраф Гані був "скинутий" і нібито більше "не визнається як президент" іншими країнами.

"Талібан" також висунув нового постійного представника в ООН - Сухейля Шахіна.

Обидва листи направили до членів комітету з перевірки повноважень 76-ї сесії Генеральної асамблеї, жодного засідання якого поки не було заплановано.