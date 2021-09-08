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"Талібан" заборонив жінкам займатися спортом

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Афганістан, Середа 08 вересня 2021 16:11
"Талібан" заборонив жінкам займатися спортом Фото: афганським жінкам заборонять займатися спортом (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Заступник голови комісії "Талібану" з культури Ахмадулла Васик заявив, що афганським жінкам, у тому числі спорстменкам з національних збірних, буде заборонено займатися спортом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, жінкам буде заборонено займатися будь-яким видом спортом, який "оголює їх тіло".

"Я не думаю, що жінкам буде дозволено грати в крикет, тому що в цьому немає необхідності. У крикеті вони можуть зіткнутися з ситуацією, в яких їх обличчя і тіла не будуть закриті. Іслам не дозволяє жінкам показуватися в такому вигляді. В епоху ЗМІ будуть з'являтися фото і відео, і люди будуть їх дивитися. Іслам і Ісламський Емірат не дозволяють жінкам грати в крикет або займатися будь - яким видом спорту, в якому буде видно їх обличчя і тіло", - заявив Васик в інтерв'ю австралійській телекомпанії SBS.

Він додав, що іслам дозволяє жінкам виходити на вулицю тільки за необхідності, а спорт не є необхідністю.

Нагадавши. що бойовики "Талібану" зобов'язали жінок, які навчаються в приватних університетах і коледжах під час занять носити закриває обличчя головний убір-нікаб

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