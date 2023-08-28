"Талібан" заборонив жінкам Афгіністану відвідувати національний парк

"Талібан" заборонив жінкам Афганістану відвідувати національний парк Банд-е-Амір.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
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15 серпня 2021 року таліби оголосили про встановлення контролю над усією територією Афганістану, а через два тижні президент США Джо Байден оголосив про завершення виведення своїх військ з Афганістану.
З тих пір влада "Талібану" систематично посилює обмеження щодо прав жінок. Наприклад, жінкам по всій країні заборонили відвідувати приватні та державні університети, а також працювати за багатьма професіями.
Дівчаткам заборонили відвідувати середню та старшу школу. Жінкам також заборонено відвідувати парки та спортзали, їх зобов'язали носити одяг із голови до п'ят у громадських місцях.
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