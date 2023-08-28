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"Талибан" запретил женщинам Афгинистана посещать национальный парк

Фото: в Афганистане женщинам запретили посещать национальный парк
Автор: Антон Малиновский

"Талибан" запретил женщинам Афганистана посещать национальный парк Банд-э-Амир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

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Притеснения женщин после прихода "Талибана"

15 августа 2021 г. талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана, а через две недели президент США Джо Байден объявил о завершении вывода своих войск из Афганистана.

С тех пор власти "Талибана" систематически усиливают ограничения прав женщин. К примеру, женщинам по всей стране запретили посещать частные и государственные университеты, а также работать по многим профессиям.

Девочкам запретили посещать среднюю и старшую школу. Женщинам также запрещено посещать парки и спортзалы, их обязали носить одежду с головы до пяток в общественных местах.

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ТалибанАфганистан