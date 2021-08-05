Талибан взял на себя ответственность за атаку на дом министра обороны Афганистана. В результате нападения погибли 8 человек и еще около 20 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Террористическая группа также предупредила о новых нападениях на руководителей афганского правительства.
Резиденция министра обороны находится в центре Кабула, недалеко от так называемой "зеленой зоны" с правительственными зданиями и посольствами.
Самого министра дома не было, его семья была эвакуирована. Четверо из пяти нападавших боевиков были убиты.
В других городах продолжаются бои после того, как Афганистан покинули иностранные войска.
Совет Безопасности ООН призвал к немедленному прекращению насилия.
Напомним, что в боях за Лашкар Гах в Афганистане убито не менее 40 мирных жителей.
Ранее сообщалось, что в афганской провинции погибли не менее 100 мирных жителей.