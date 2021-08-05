Талібан взяв на себе відповідальність за атаку на будинок міністра оборони Афганістану. В результаті нападу загинули 8 людей і ще близько 20 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Терористична група також попередила про нові напади на керівників афганського уряду.
Резиденція Міністра оборони знаходиться в центрі Кабула, недалеко від так званої "зеленої зони" з урядовими будівлями і посольствами.
Самого міністра вдома не було, його сім'я була евакуйована. Четверо з п'яти нападників бойовиків були вбиті.
В інших містах тривають бої після того, як Афганістан покинули іноземні війська.
Рада Безпеки ООН закликала до негайного припинення насильства.
Нагадаємо, що у боях за Лашкар Гах в Афганістані вбито не менше 40 мирних жителів.
Раніше повідомлялося, що в афганській провінції загинули не менше 100 мирних жителів.