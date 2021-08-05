Талібан взяв на себе відповідальність за атаку на будинок міністра оборони Афганістану

Терористична група також попередила про нові напади на керівників афганського уряду.

Резиденція Міністра оборони знаходиться в центрі Кабула, недалеко від так званої "зеленої зони" з урядовими будівлями і посольствами.

Самого міністра вдома не було, його сім'я була евакуйована. Четверо з п'яти нападників бойовиків були вбиті.

В інших містах тривають бої після того, як Афганістан покинули іноземні війська.

Рада Безпеки ООН закликала до негайного припинення насильства.