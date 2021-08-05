RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Талібан взяв на себе відповідальність за атаку на будинок міністра оборони Афганістану

Автор: РБК-Україна

Талібан взяв на себе відповідальність за атаку на будинок міністра оборони Афганістану. В результаті нападу загинули 8 людей і ще близько 20 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Терористична група також попередила про нові напади на керівників афганського уряду.

Резиденція Міністра оборони знаходиться в центрі Кабула, недалеко від так званої "зеленої зони" з урядовими будівлями і посольствами.

Самого міністра вдома не було, його сім'я була евакуйована. Четверо з п'яти нападників бойовиків були вбиті.

В інших містах тривають бої після того, як Афганістан покинули іноземні війська.

Рада Безпеки ООН закликала до негайного припинення насильства.

Нагадаємо, що у боях за Лашкар Гах в Афганістані вбито не менше 40 мирних жителів.

Раніше повідомлялося, що в афганській провінції загинули не менше 100 мирних жителів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТалібанАфганистан