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"Талибан" возобновит выдачу зарплаты госслужащим в Афганистане

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Афганистан, Воскресенье 21 ноября 2021 03:29
"Талибан" возобновит выдачу зарплаты госслужащим в Афганистане Фото: "Талибан" возобновит выдачу зарплаты госслужащим в Афганистане (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

"Талибан" возобновит выдачу зарплаты госслужащим в Афганистане. Они не получали денег с тех пор, как это исламистское движение захватило власть в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Мы начнем выплачивать зарплату с сегодняшнего дня (20 ноября - ред.). Мы будем выплачивать деньги за три месяца", - заявил пресс-секретарь Министерства финансов Афганистана Ахмад Вали Хакмаль.

По словам Хакмаля, работникам проведут выплаты за период с 23 августа, а некоторым - даже за месячный период до прихода талибов к власти.

Отмечается, что платежи будут производиться через банковскую систему Афганистана, которой, пояснил Хакмаль, было необходимо время, чтобы "нормально заработать".

Ранее мы писали, что США назвали условие для признания легитимности правительства "Талибана" в Афганистане.

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Талибан Афганистан
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