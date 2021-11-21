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"Талібан" відновить видачу зарплати держслужбовцям в Афганістані

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Афганістан, Неділя 21 листопада 2021 03:29
"Талібан" відновить видачу зарплати держслужбовцям в Афганістані Фото: "Талібан" відновить видачу зарплати держслужбовцям в Афганістані (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

"Талібан" відновить видачу зарплати держслужбовцям в Афганістані. Вони не отримували грошей з тих пір, як цей ісламістський рух захопив владу в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Ми почнемо виплачувати зарплату з сьогоднішнього дня (20 листопада - ред.). Ми будемо виплачувати гроші за три місяці", - заявив прес-секретар Міністерства фінансів Афганістану Ахмад Валі Хакмаль.

За словами Хакмаля, працівникам проведуть виплати за період з 23 серпня, а деяким - навіть за місячний період до приходу талібів до влади.

Відзначається, що платежі будуть проводитися через банківську систему Афганістану, якій, пояснив Хакмаль, був необхідний час, щоб "нормально запрацювати".

Раніше ми писали, що США назвали умову для визнання легітимності уряду "Талібану" в Афганістані.

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Талібан Афганистан
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