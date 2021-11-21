"Талібан" відновить видачу зарплати держслужбовцям в Афганістані. Вони не отримували грошей з тих пір, як цей ісламістський рух захопив владу в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

"Ми почнемо виплачувати зарплату з сьогоднішнього дня (20 листопада - ред.). Ми будемо виплачувати гроші за три місяці", - заявив прес-секретар Міністерства фінансів Афганістану Ахмад Валі Хакмаль.

За словами Хакмаля, працівникам проведуть виплати за період з 23 серпня, а деяким - навіть за місячний період до приходу талібів до влади.

Відзначається, що платежі будуть проводитися через банківську систему Афганістану, якій, пояснив Хакмаль, був необхідний час, щоб "нормально запрацювати".