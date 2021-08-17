"Талибан" ведет переговоры с афганскими политиками

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP .

По данным издания, один из лидеров "Талибана" Амир хан Муттаки проводит переговоры с экс-президентом Афганистана Хамидом Каразем, главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой.

Согласно публикации, переговоры идут о включении в правительство других влиятельных афганцев, которые не являются частью движения.

Муттаки начал переговоры с бывшими афганскими лидерами еще до отставки и бегства президента Афганистана Ашрафа Гани. Сообщается, что процесс активизировался после исчезновения Гани и что переговоры идут до глубокой ночи.

Официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин заявил Khaama Press, что талибы не хоят иметь монополию на власть в стране. Он добавил, что именно поэтому "Талибан" стремится сформировать в республике "инклюзивное исламское правительство.