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"Талибан" ведет переговоры с афганскими политиками

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Афганистан, Вторник 17 августа 2021 13:37
"Талибан" ведет переговоры с афганскими политиками фото: талибы обещают не монополизировать всю власть в стране (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Боевики движения "Талибан" проводят переговоры с известными политиками Афганистана о будущем руководстве страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP.

По данным издания, один из лидеров "Талибана" Амир хан Муттаки проводит переговоры с экс-президентом Афганистана Хамидом Каразем, главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой.

Согласно публикации, переговоры идут о включении в правительство других влиятельных афганцев, которые не являются частью движения.

Муттаки начал переговоры с бывшими афганскими лидерами еще до отставки и бегства президента Афганистана Ашрафа Гани. Сообщается, что процесс активизировался после исчезновения Гани и что переговоры идут до глубокой ночи.

Официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин заявил Khaama Press, что талибы не хоят иметь монополию на власть в стране. Он добавил, что именно поэтому "Талибан" стремится сформировать в республике "инклюзивное исламское правительство.

Напомним, что в столице Афганистана Кабуле после эвакуации представителей международного сообщества осталось только три посольства - России, Китая и Пакистана.

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Афганистан Талибан
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