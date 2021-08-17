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"Талібан" веде переговори з афганськими політиками

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Афганістан, Вівторок 17 серпня 2021 13:37
"Талібан" веде переговори з афганськими політиками фото: таліби обіцяють не монополізувати всю владу в країні
Автор: РБК-Україна

Бойовики руху "Талібан" проводять переговори з відомими політиками Афганістану про майбутнє керівництво країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AP.

За даними видання, один з лідерів "Талібану" Амір хан Муттакі проводить переговори з екс-президентом Афганістану Хамідом Каразем, головою Вищої ради з національного примирення Абдуллою Абдуллою.

Згідно з публікацією, переговори йдуть про включення в уряд інших впливових афганців, які не є частиною руху.

Муттакі почав переговори з колишніми афганськими лідерами ще до відставки і втечі президента Афганістану Ашрафа Гані. Повідомляється, що процес активізувався після зникнення Гані і що переговори йдуть до глибокої ночі.

Офіційний представник катарського політичного офісу талібів Мохаммад Сохаїл Шахін заявив Khaama Press, що таліби не своять мати монополію на владу в країні. Він додав, що саме тому "Талібан" прагне сформувати в Республіці "інклюзивний ісламський уряд.

Нагадаємо, що в столиці Афганістану Кабулі після евакуації представників міжнародного співтовариства залишилося тільки три посольства-Росії, Китаю і Пакистану.

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Афганистан Талібан
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