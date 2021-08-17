"Талібан" веде переговори з афганськими політиками

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AP .

За даними видання, один з лідерів "Талібану" Амір хан Муттакі проводить переговори з екс-президентом Афганістану Хамідом Каразем, головою Вищої ради з національного примирення Абдуллою Абдуллою.

Згідно з публікацією, переговори йдуть про включення в уряд інших впливових афганців, які не є частиною руху.

Муттакі почав переговори з колишніми афганськими лідерами ще до відставки і втечі президента Афганістану Ашрафа Гані. Повідомляється, що процес активізувався після зникнення Гані і що переговори йдуть до глибокої ночі.

Офіційний представник катарського політичного офісу талібів Мохаммад Сохаїл Шахін заявив Khaama Press, що таліби не своять мати монополію на владу в країні. Він додав, що саме тому "Талібан" прагне сформувати в Республіці "інклюзивний ісламський уряд.