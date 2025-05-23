"Талібан" веде переговори з РФ та Китаєм про торгівлю в національних валютах, - Reuters

Адміністрація "Талібану" веде переговори з Росією і Китаєм щодо переходу на розрахунки в національних валютах у двосторонній торгівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами виконувача обов’язків міністра торгівлі Афганістану Хаджі Нуруддін Азізі, технічні команди обох країн уже працюють над відповідною угодою.

Він також повідомив, що подібні пропозиції направлено Китаю, і переговори вже ведуться з представниками китайського посольства в Кабулі.

"Ми зараз беремо участь у спеціалізованих обговореннях цього питання з урахуванням регіональних і глобальних економічних умов, санкцій і викликів, з якими стикаються Афганістан і Росія. Тривають технічні дискусії", - сказав Азізі.

Зараз двостороння торгівля між Росією й Афганістаном становить близько 300 млн доларів на рік, але Талібан очікує, що обсяги зростатимуть. Афганістан планує збільшити імпорт нафтопродуктів і пластмас із Росії.

Щодо Китаю, за словами міністра, щорічна торгівля з цією країною сягає близько 1 млрд доларів, і створено спільну робочу групу між Міністерством торгівлі Афганістану та китайським посольством.

Фінансова система Афганістану фактично відрізана від глобального банківського ринку через санкції проти лідерів "Талібану", який повернувся до влади у 2021 році. Це, а також скорочення гуманітарної допомоги з боку США, суттєво обмежило надходження доларів до країни.

Однак, за словами Азізі, афгані залишається відносно стабільною валютою, і уряд прагне залучити міжнародні інвестиції, зокрема з боку діаспори, щоб уникнути дефіциту долара.