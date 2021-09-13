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"Талібан" прибере з програм вузів предмети, що суперечать законам ісламу

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Афганістан, Понеділок 13 вересня 2021 12:23
"Талібан" прибере з програм вузів предмети, що суперечать законам ісламу Фото: таліби виключать з програм вузів предмети, що суперечать нормам ісламу (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Виконуючий обов'язки міністра вищої освіти Афганістану Абдула Бакі Хаккані заявив, що таліби виключать з навчальних програм університетів предмети, які суперечать законам ісламу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на телеканал Tolo News.

"Кожен предмет, який суперечить законам ісламу, буде виключений (з програми вузів, - ред.)", - сказав Хаккані.

При цьому він не повідомив, які саме дисципліни будуть прибрані з навчальних програм вузів Афганістану.

Він додав, що Міносвіти країни в майбутньому запустить спеціальну програму, що дозволяє студентам з Афганістану вчитися за кордоном.

Нагадаємо, що в Афганістані жінкам дозволять навчатися в університетах, оскільки країна прагне до відновлення, проте гендерна сегрегація та Ісламський дрес-код будуть обов'язковими.

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