"Талибан" разрешил женщинам быть ведущими телевизионных программ

В Афганистане боевики радикального движения "Талибан" позволили женщинам работать телевизионными ведущими.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TOLOnews.
"Движение "Талибан" разрешило женщинам быть ведущими телевизионных программ", - сообщил руководитель отдела новостей телеканала TOLOnews Мирака Попал.
Ранее талибы прибыли в комплекс телекомпании TOLOnews в Кабуле. Боевики конфисковали у сотрудников службы безопасности оружие и пообещали обеспечивать безопасность телевизионного комплекса.
Напомним, что ранее официальный представитель "Талибана" сообщил, что женщины в Афганистане смогут получать образование, работать и самостоятельно покидать дом (при условии, что они будут в хиджабе).
Кроме того, движение планирует избегать самосуда в обществе. Все наказания, такие как казни или забивание камнями, будут проводиться только по решению суда.