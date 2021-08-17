"Талибан" разрешил женщинам быть ведущими телевизионных программ

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TOLOnews .

Ранее талибы прибыли в комплекс телекомпании TOLOnews в Кабуле. Боевики конфисковали у сотрудников службы безопасности оружие и пообещали обеспечивать безопасность телевизионного комплекса.

Напомним, что ранее официальный представитель "Талибана" сообщил, что женщины в Афганистане смогут получать образование, работать и самостоятельно покидать дом (при условии, что они будут в хиджабе).

Кроме того, движение планирует избегать самосуда в обществе. Все наказания, такие как казни или забивание камнями, будут проводиться только по решению суда.