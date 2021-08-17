В Афганістані бойовики радикального руху "Талібан" дозволили жінкам працювати телевізійними ведучими.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на TOLOnews.
"Рух " Талібан" дозволив жінкам бути ведучими телевізійних програм", - повідомив керівник відділу новин телеканалу TOLOnews Мірака.
Раніше таліби прибули в комплекс телекомпанії TOLOnews в Кабулі. Бойовики конфіскували у співробітників Служби безпеки зброю і пообіцяли забезпечувати безпеку телевізійного комплексу.
Нагадаємо, що раніше офіційний представник "Талібану" повідомив, що жінки в Афганістані зможуть здобувати освіту, працювати і самостійно залишати будинок (за умови, що вони будуть в хіджабі).
Крім того, рух планує уникати самосуду в суспільстві. Всі покарання, такі як страти або забивання камінням, будуть проводитися тільки за рішенням суду.