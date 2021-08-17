"Талібан" дозволив жінкам бути ведучими телевізійних програм

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TOLOnews.

Раніше таліби прибули в комплекс телекомпанії TOLOnews в Кабулі. Бойовики конфіскували у співробітників Служби безпеки зброю і пообіцяли забезпечувати безпеку телевізійного комплексу.

Нагадаємо, що раніше офіційний представник "Талібану" повідомив, що жінки в Афганістані зможуть здобувати освіту, працювати і самостійно залишати будинок (за умови, що вони будуть в хіджабі).

Крім того, рух планує уникати самосуду в суспільстві. Всі покарання, такі як страти або забивання камінням, будуть проводитися тільки за рішенням суду.