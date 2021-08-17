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"Талибан" разрешил женщинам быть ведущими телевизионных программ

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Афганистан, Вторник 17 августа 2021 11:15
"Талибан" разрешил женщинам быть ведущими телевизионных программ Фото: "Талибан" разрешил женщинам вести программы на телевидении
Автор: РБК-Украина

В Афганистане боевики радикального движения "Талибан" позволили женщинам работать телевизионными ведущими.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TOLOnews.

"Движение "Талибан" разрешило женщинам быть ведущими телевизионных программ", - сообщил руководитель отдела новостей телеканала TOLOnews Мирака Попал.

Ранее талибы прибыли в комплекс телекомпании TOLOnews в Кабуле. Боевики конфисковали у сотрудников службы безопасности оружие и пообещали обеспечивать безопасность телевизионного комплекса.

Напомним, что ранее официальный представитель "Талибана" сообщил, что женщины в Афганистане смогут получать образование, работать и самостоятельно покидать дом (при условии, что они будут в хиджабе).

Кроме того, движение планирует избегать самосуда в обществе. Все наказания, такие как казни или забивание камнями, будут проводиться только по решению суда.

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