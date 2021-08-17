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"Талібан" дозволив жінкам бути ведучими телевізійних програм

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Афганістан, Вівторок 17 серпня 2021 11:15
"Талібан" дозволив жінкам бути ведучими телевізійних програм Фото: "Талібан" дозволив жінкам вести програми на телебаченні
Автор: РБК-Україна

В Афганістані бойовики радикального руху "Талібан" дозволили жінкам працювати телевізійними ведучими.

https://tolonews.com/

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TOLOnews.

"Рух " Талібан" дозволив жінкам бути ведучими телевізійних програм", - повідомив керівник відділу новин телеканалу TOLOnews Мірака.

Раніше таліби прибули в комплекс телекомпанії TOLOnews в Кабулі. Бойовики конфіскували у співробітників Служби безпеки зброю і пообіцяли забезпечувати безпеку телевізійного комплексу.

Нагадаємо, що раніше офіційний представник "Талібану" повідомив, що жінки в Афганістані зможуть здобувати освіту, працювати і самостійно залишати будинок (за умови, що вони будуть в хіджабі).

Крім того, рух планує уникати самосуду в суспільстві. Всі покарання, такі як страти або забивання камінням, будуть проводитися тільки за рішенням суду.

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