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"Талибан" разрешил ВОЗ работать на территориях Афганистана

Новости » В мире    26.09.2019 - 17:02
"Талибан" разрешил ВОЗ работать на территориях Афганистана
Иллюстративное фото (webscreenshot YouTube/AFP news agency channel)

Организация может возобновить свою работу

Боевики "Талибана" разрешили Всемирной организации здравоохранения работать на подконтрольных им территориях в Афганистане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Таким образом было отменено предыдущее решение боевиков, когда "Талибан" обвинил ВОЗ и Международный комитет Красного Креста в "подозрительной" деятельности, которая связана с компанией вакцинации от полиомиелита.

"После того, как недостатки были учтены и после постоянных контактов и встреч с нашими представителями, ВОЗ получила разрешение на свою деятельность", – заявил представитель талибов Забигулла Муджадхид.

Вместе с тем, группировка настаивает на том, чтобы ВОЗ проводила вакцинацию только в медицинских центрах и получала их разрешение перед тем, как нанимать работников.

Как ранее сообщало РБК-Украина, 15 сентября радикальное движение "Талибан" разрешил работу сотрудников Международного комитета Красного Креста в подконтрольных им районах Афганистана. Таким образом талибы сняли запрет на деятельность организации и гарантировали безопасность сотрудников Красного Креста во время осуществления ими гуманитарных функций в захваченных районах. Запрет на деятельность Красного Креста, а также Международной организации здравоохранения был введен боевиками "Талибана" в апреле этого года. Тогда талибы утверждали, что сотрудники организаций "подозрительно себя вели" во время вакцинации населения.

В Афганистане талибы атаковали военный блокпост, есть погибшие "Талибан" и власти Китая обсудили прекращение переговоров с США по Афганистану
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