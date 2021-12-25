"Талибан" распустил Независимую избирательную комиссию Афганистана

Одно из министерств, распущенных талибами, занималось пр предыдущем правительстве парламентскими делами. Второе - делами мира. Талибы заявили, что в них нет нужды.

"Сейчас нам не нужно, чтобы эти два министерства и эти комиссии существовали и работали. Если возникнет необходимость, Исламский Эмират (название, данное талибами своему режиму, - ред.) может их восстановить", - заявил заместитель официального представителя "Талибана" Билал Карим.

Независимая избирательная комиссия (НИК) была создана в 2006 году, через несколько лет после падения предыдущего режима талибов (1996-2001 годы). Его роль заключалась в организации и наблюдении за выборами. НИК и его сотрудники регулярно становились объектами атак талибов.

"Если эта организация не существует, я на 100% уверен, что проблемы Афганистана никогда не будут решены, потому что не будет никаких выборов", - заявил Аурангзеб, возглавлявший организацию НИК до падения предыдущего режима.

Еще один высокопоставленный чиновник предыдущего режима, Халим Фидаи, заявил, что "Талибан" не изменился и не верит в демократию.

"Они берут власть пулями, а не урнами", - добавил он.