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Талибы запретили врачам помогать женщинам без сопровождения мужчин

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Афганистан, Пятница 24 декабря 2021 03:27
Талибы запретили врачам помогать женщинам без сопровождения мужчин Фото: талибы запретили врачам помогать женщинам без сопровождения мужчин (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Власти радикального движения Талибан в афганской провинции Газни запретили врачам оказывать помощь женщинам, если их не сопровождает мужчина. Раньше женщины могли приходить в больницы в сопровождении родственниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Etilaatroz.

Комиссия талибов приняла, что это "незаконно и аморально", если женщина обращается в больницу без ведома мужчин. От врачей потребовали не оказывать помощь таким пациенткам и не запускать их в больницы.

Сообщается, что запрет распространяется и в других провинциях Афганистана через так называемое Министерство исламского призыва и ориентации.

Ранее мы писали, что ООН выплатит "Талибану" 6 млн долларов за безопасную работу в Афганистане.

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Афганистан Талибан
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