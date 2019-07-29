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"Талібан" проти прямих переговорів з урядом Афганістану

Новини » Політика    29.07.2019 - 04:56
"Талібан" проти прямих переговорів з урядом Афганістану
Фото: бойовики "Талібану" (YouTube screenshot)

Таліби вимагають виведення з країни іноземних військ

Представник ісламського радикального руху "Талібан" заявив, що переговори про досягнення миру з владою Афганістану можливі тільки після виведення іноземних військ із країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як зазначає видання, напередодні державний міністр Афганістану з питань миру Абдул Салам Рахімі заявив, що прямі переговори з талібами повинні розпочатися в найближчі два тижні і проведення першого раунду очікується в одній із європейських столиць.

Водночас таліби протягом кількох місяців виступають проти прямих переговорів із урядом у Кабулі, називаючи афганську владу маріонеткою Вашингтона.

Представники радикального руху неодноразово вчиняли атаки на державні установи і сили безпеки Афганістану.

Нагадаємо, у травні повідомлялося, що в Катарі офіційні представники США і угрупування "Талібан" поновили переговори, які повинні допомогти припинити 17-річну війну в Афганістані.

28 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати могли б припинити війну в Афганістані за 10 днів.

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