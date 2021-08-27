"Талибан" предложил Турции управлять аэропортом Кабула

"Талибан предложил нам управление кабульским аэропортом. Однако мы еще не приняли окончательного решения из-за опасений по поводу безопасности", - сказал он.

По его словам, в турецком посольстве в Кабуле состоялась встреча с талибами, которая длилась 3,5 часа, но в случае необходимости переговоры могут быть проведены снова.

В свою очередь Эрдоган осудил теракты, которые произошли вчера у здания аэропорта Кабула и отметил, что "это показывает насколько опасным является "Талибан" для Афганистана и мира в целом".

Он добавил, что сейчас идет эвакуация турецких военнослужащих, которые служат в Афганистане и пообещал завершить ее как можно скорее.



