UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Талибан" предложил Турции управлять аэропортом Кабула

Автор: Мария Кучерявец

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил о предложении боевиков радикального движения "Талибан" заниматься управлением аэропорта Кабула. Однако он пока не дал им ответа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.

"Талибан предложил нам управление кабульским аэропортом. Однако мы еще не приняли окончательного решения из-за опасений по поводу безопасности", - сказал он.

По его словам, в турецком посольстве в Кабуле состоялась встреча с талибами, которая длилась 3,5 часа, но в случае необходимости переговоры могут быть проведены снова.

В свою очередь Эрдоган осудил теракты, которые произошли вчера у здания аэропорта Кабула и отметил, что "это показывает насколько опасным является "Талибан" для Афганистана и мира в целом".

Он добавил, что сейчас идет эвакуация турецких военнослужащих, которые служат в Афганистане и пообещал завершить ее как можно скорее.


Напомним, вчера возле аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенные террористами-смертниками в результате погибли более сотни человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТалибанТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАфганистан