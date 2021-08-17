ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Талибан" пообещал не атаковать другие государства с территории Афганистана

Новина українською →
Кабул, Вторник 17 августа 2021 19:08
"Талибан" пообещал не атаковать другие государства с территории Афганистана Фото: талибы пообещали не атаковать другие страны с территории Афганистана (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Радиальное движение "Талибан" пообещало не атаковать другие страны с территории Афганистана. Представитель организации заявил, что талибы не стремятся иметь внешних и внутренних врагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя "Талибана" Забихуллы Муджахида.

По его словам, движение готово сделать все, чтобы Афганистан не стал площадкой для атаки на какое-либо соседнее государство. "Мы не хотим, чтобы у нас были внешние или внутренние враги", - уточнил он.

Муджахид также подчеркнул, что движение хочет наладить хорошие отношения со всеми странами. Для этого талибы намерены заниматься дипломатией, основанной на как на международных нормах, так и на мусульманских традициях.

Напомним, в столице Афганистана Кабуле после эвакуации представителей международного сообщества осталось только три посольства - России, Китая и Пакистана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Талибан Афганистан Кабул
NEWS
В Украине продлят график работы центров вакцинации: распоряжение Ляшко
В Украине продлят график работы центров вакцинации: распоряжение Ляшко
DAILY
Победа над Западом. Как "Талибан" захватил Афганистан и чего ждать дальше
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Победа над Западом. Как "Талибан" захватил Афганистан и чего ждать дальше