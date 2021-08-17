"Талібан" пообіцяв не атакувати інші держави з території Афганістану

Радіальний рух "Талібан" пообіцяв не атакувати інші країни з території Афганістану. Представник організації заявив, що таліби не прагнуть мати зовнішніх і внутрішніх ворогів.

За його словами, рух готовий зробити все, щоб Афганістан не став майданчиком для атаки на будь-яку сусідню державу. "Ми не хочемо, щоб у нас були зовнішні або внутрішні вороги", - уточнив він.

Муджахід також підкреслив, що рух хоче налагодити хороші відносини з усіма країнами. Для цього таліби мають намір займатися дипломатією, заснованою на як на міжнародних нормах, так і на мусульманських традиціях.