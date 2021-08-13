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"Талибан" может напасть на столицу Афганистана в течение нескольких следующих дней, - Reuters

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Афганистан, Пятница 13 августа 2021 22:44
"Талибан" может напасть на столицу Афганистана в течение нескольких следующих дней, - Reuters Фото: "Талибан" может напасть на столицу Афганистана в течение нескольких следующих дней (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Министерстве обороны США ожидают нападения боевиков Талибана на столицу Афганистана в течение следующих нескольких дней. Правительство страны надеется на то, что афганские войска окажут сопротивление.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что недавно участники радикального движения "Талибан" захватили одни из крупнейших городов страны - Герта и Кандагар.

По словам члена местного совета Гулама Хабиба Хашими, сегодня Герат похож на линию фронта, поскольку большинство семей или уехала, или же прячется в своих домах.

Боевые действия со стороны "Талибана" вызывают опасения из-за кризиса с беженцами и разрушения всех достижений в сфере права человека. Согласно данным ООН, с начала 2021 года, почти 400 тысяч жителей Афганистана были вынуждены покинуть свои дома.

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