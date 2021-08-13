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"Талібан" може напасти на столицю Афганістану протягом кількох наступних днів, - Reuters

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Афганістан, П'ятниця 13 серпня 2021 22:44
"Талібан" може напасти на столицю Афганістану протягом кількох наступних днів, - Reuters Фото: "Талібан" може напасти на столицю Афганістану протягом кількох наступних днів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Міністерстві оборони США очікують на напад бойовиків Талібану на столицю Афганістану протягом наступних декількох днів. Уряд країни сподівається на те, що афганські війська чинитимуть опір.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що нещодавно учасники радикального руху "Талібан" захопили одні з найбільших міст країни - Герта й Кандагар.

За словами члена місцевої ради Гулама Хабіба Хашимі, сьогодні Герат схожий на лінію фронту, оскільки більшість сімей або виїхала, або ж ховається у своїх домівках.

Бойові дії з боку "Талібану" викликають побоювання через кризу з біженцями й руйнування усіх досягнень у сфері права людини. Згідно з даними ООН, з початку 2021 року, майже 400 тисяч жителів Афганістану були змушені покинути свої будинки.

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