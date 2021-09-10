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Талибан изгнал тысячи людей из Панджшера и проводит этническую чистку, - сопротивление

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Афганистан, Пятница 10 сентября 2021 06:49
Талибан изгнал тысячи людей из Панджшера и проводит этническую чистку, - сопротивление Фото: Талибан изгнал тысячи людей из Панджшера и проводит этническую чистку (twitter.com/Humming_Zone)
Автор: Анна Полисученко

Талибан изгнал тысячи людей из Панджшера и проводит этническую чистку. Это заявил представитель сопротивления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter представителя "Фронта национального сопротивления Афганистана" Али Назари.

"Талибы изгнали тысячи людей из Панджшера. Они совершают этнические чистки, и мир все еще наблюдает и игнорирует эту ситуацию", - написал Назари в твиттер.

"Мы настоятельно призываем международное сообщество прекратить эти военные преступления", - добавил он.

Ранее о массовых казнях и зачистках в Панджшере сообщал афганский журналист, занимавший пост заместителя губернатора провинции Кабир Васик.

"Талибы без причины расстреливают мирных жителей, включая детей, что является военным преступлением и преступлением против человечности. Они обыскивают дома влиятельных жителей, старост селений, мулл и адвокатов, оказывая сильнейшее психологическое давление на население, постоянно звучат угрозы убийств и арестов", - рассказал Васик.

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