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Талібан вигнав тисячі людей з Панджшера і проводить етнічну чистку, - опір

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Афганістан, П'ятниця 10 вересня 2021 06:49
Талібан вигнав тисячі людей з Панджшера і проводить етнічну чистку, - опір Фото: Талібан вигнав тисячі людей з Панджшера і проводить етнічну чистку (twitter.com/Humming_Zone)
Автор: Анна Полисученко

Талібан вигнав тисячі людей з Панджшера і проводить етнічну чистку. Це заявив представник опору.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter представника "Фронту національного опору Афганістану" Алі Назарі.

"Таліби вигнали тисячі людей з Панджшера. Вони здійснюють етнічні чистки, і світ все ще спостерігає і ігнорує цю ситуацію", - написав Назарі в Твіттер.

"Ми настійно закликаємо міжнародне співтовариство припинити ці військові злочини", - додав він.

Раніше про масові страти і зачистки в Панджшері повідомляв афганський журналіст, який займав пост заступника губернатора провінції Кабір Васік.

"Таліби без причини розстрілюють мирних жителів, включаючи дітей, що є військовим злочином І злочином проти людяності. Вони обшукують будинки впливових жителів, старост селищ, мулл і адвокатів, чинячи сильний психологічний тиск на населення, постійно звучать загрози вбивств і арештів", - розповів Васик.

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