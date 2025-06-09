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"Тактика у Росії одна". Зеленський розповів, де тривають найжорсткіші бої

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росія продовжує спроби просування на фронті, попри великі втрати. Найбільше боїв зараз, зокрема, на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Найбільш жорстко, інтенсивно бойові дії тривають на Покровському напрямку, а також у районах Курської операції, а також у прикордонні Сумській області. Всюди російська тактика одна: вони не рахують втрат і намагаються просуватися, штурмують українські позиції і хоч метр, хоч щось хочуть отримати", - розповів глава держави.

За його словами, потенціал РФ все ж таки не нескінченний. Тому певний рівень втрат і українська активність стримують просування ворога.

Президент також окремо подякував підрозділам українських захисників, які бережуть Україну.

Зведення Генштабу

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ доповідав, що від початку доби на фронті вже зафіксували 88 бойових зіткнень.

Активні штурми ворога тривають на Покровському напрямку. Там ЗСУ відбили 19 атак.

Водночас на Курському напрямку українські воїни відбили 10 атак окупантів.

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