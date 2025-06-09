"Тактика у Росії одна". Зеленський розповів, де тривають найжорсткіші бої

Зведення Генштабу

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ доповідав, що від початку доби на фронті вже зафіксували 88 бойових зіткнень.

Активні штурми ворога тривають на Покровському напрямку. Там ЗСУ відбили 19 атак.

Водночас на Курському напрямку українські воїни відбили 10 атак окупантів.

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