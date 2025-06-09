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"Тактика у России одна". Зеленский рассказал, где идут самые жесткие бои

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия продолжает попытки продвижения на фронте, несмотря на большие потери. Больше всего боев сейчас, в частности, на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Наиболее жестко, интенсивно боевые действия продолжаются на Покровском направлении, а также в районах Курской операции, а также в приграничнье Сумской области. Повсюду российская тактика одна: они не считают потери и пытаются продвигаться, штурмуют украинские позиции и хоть метр, хоть что-то хотят получить", - рассказал глава государства. 

По его словам, потенциал РФ все же не бесконечный. Поэтому определенный уровень потерь и украинская активность сдерживают продвижение врага. 

Президент также отдельно поблагодарил подразделения украинских защитников, которые берегут Украину. 

Сводка Генштаба

Напомним, ранее Генштаб ВСУ докладывал, что с начала суток на фронте уже зафиксировали 88 боевых столкновений.

Активные штурмы врага продолжаются на Покровском направлении. Там ВСУ отбили 19 атак.

В то же время на Курском направлении украинские воины отбили 10 атак оккупантов.

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