"Тактика у России одна". Зеленский рассказал, где идут самые жесткие бои

Россия продолжает попытки продвижения на фронте, несмотря на большие потери. Больше всего боев сейчас, в частности, на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Наиболее жестко, интенсивно боевые действия продолжаются на Покровском направлении, а также в районах Курской операции, а также в приграничнье Сумской области. Повсюду российская тактика одна: они не считают потери и пытаются продвигаться, штурмуют украинские позиции и хоть метр, хоть что-то хотят получить", - рассказал глава государства.
Президент также отдельно поблагодарил подразделения украинских защитников, которые берегут Украину.
Напомним, ранее Генштаб ВСУ докладывал, что с начала суток на фронте уже зафиксировали 88 боевых столкновений.
Активные штурмы врага продолжаются на Покровском направлении. Там ВСУ отбили 19 атак.
В то же время на Курском направлении украинские воины отбили 10 атак оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.