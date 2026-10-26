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Тактичні успіхи ЗСУ на одному з напрямків на півдні змушують РФ перекидати сили, - ISW

08:46 26.10.2026 Пн
3 хв
aimg Марія Науменко
Фото: українські військові (Getty Images)

Українські сили звільнили три населені пункти поблизу Олександрівки та продовжують тиснути на російські позиції. Це може вплинути на плани РФ біля Гуляйполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За інформацією українського військового оглядача Костянтина Машовця, 25 жовтня ЗСУ звільнили Перебудову, Комар і Федорівку. Ці населені пункти розташовані на схід і південь від Олександрівки.

Також українські військові просунулися від Веселого в напрямку Скудного. Як зазначає ISW, за повідомленнями Машовця, українські сили, ймовірно, витіснили російські війська з виступу на північний захід від лінії Федорівка - Бурлатське.

Водночас російські підрозділи досі утримують позиції на північно-східній околиці Перебудови. Тож, попри українські успіхи, на цій ділянці тривають бої.

Росія перекидає морську піхоту та танкові підрозділи

За оцінкою ISW, українські контратаки на Олександрівському напрямку змусили російське командування змінити розташування частини своїх сил.

Як повідомив Машовець, Росія перекинула сюди підрозділи 120-ї дивізії морської піхоти Балтійського флоту та 40-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. Їх залучили до оборони замість підтримки наступальних операцій у напрямку Гуляйполя.

Ці формування вважаються відносно боєздатними підрозділами російської армії. За оцінкою ISW, командування РФ зазвичай залучає морську піхоту на пріоритетних ділянках фронту.

Раніше підрозділи 120-ї дивізії та 40-ї бригади діяли на Добропільському напрямку. У березні 2026 року їх передислокували до району Олександрівки.

Крім того, за словами Машовця, російське командування перекинуло на цей напрямок підрозділи 90-ї танкової дивізії. Спочатку вони мали підтримувати російський наступ у напрямку Дружківки.

З березня 2026 року підрозділи цієї дивізії розподіляли між різними ділянками фронту, зокрема на півночі України та в кількох районах Донецької області.

Як успіхи ЗСУ можуть вплинути на наступ РФ

Українські війська проводять контратаки на Олександрівському напрямку з початку лютого 2026 року. За оцінкою ISW, ці дії є частиною ширшого протистояння російським наступальним операціям.

Подальше просування ЗСУ може створити загрозу тилу російських сил, які намагаються просуватися на захід від Гуляйполя. Цей напрямок важливий для планів РФ щодо охоплення Оріхова з двох боків.

Зокрема, Велика Новосілка розташована поблизу важливого дорожнього вузла, який забезпечує російські операції в цьому районі. Тому просування українських військ може ускладнити дії російських підрозділів, що наступають на захід від Гуляйполя.

Водночас ISW оцінює українські здобутки як повільні, але тактично важливі. Їхній подальший вплив залежатиме від того, чи зможуть ЗСУ продовжити просування та наскільки суттєво російському командуванню доведеться перерозподіляти сили між напрямками.

Нагадаємо, раніше бійці 225-го окремого штурмового полку взяли в полон російського військового, якого командування відправило приблизно на 20 км в український тил із прапором РФ.

Він мав дістатися з Гуляйполя до Терсянки Запорізької області, встановити прапор і створити видимість просування російських військ. Однак замість повернення знятих кадрів окупант потрапив у полон ЗСУ.

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