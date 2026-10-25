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Російський зек мав зняти "переможне" відео, а опинився у полоні ЗСУ

11:43 25.10.2026 Нд
2 хв
aimg Олександр Мороз
Російський зек мав зняти "переможне" відео, а опинився у полоні ЗСУ Бійці 225 ОШП "зіпсували" постановочне відео РФ (фото: Getty Images)
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Бійці 225-го окремого штурмового полку взяли в полон російського окупанта, якого командування відправило на 20 км в український тил із прапором РФ для створення пропагандистського відео.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook 7-го окремого корпусу ДШВ.

Розвідник 36-ї російської бригади мав пройти з Гуляйполя до Терсянки на Запоріжжі, встановити прапор, створити видимість просування окупантів і повернутися назад.

Але замість пропагандистської картинки росіянин опинився в полоні 225-го ОШП.

На відео, опублікованому 7-м корпусом ДШВ, він розповів, що потрапив до армії з колонії, а вже за два місяці служби отримав це завдання.

Причому досвідченіші окупанти попереджали його, що відправляють "на м'ясо".

Як повідомлялося раніше, Росія значно збільшила кількість іноземців-контрактників у своїй армії. Їх посилають на війну проти України.

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