Тактический уровень: насколько важна Киселевка под Херсоном и что там происходит

Почему побег россиян из Киселевки важен

"Киселевка - это село на трассе М14, которое соединяет Николаев и Херсон. То есть, это тактический уровень, украинские силы обороны продвигаются вдоль этой трассы до Херсона в ходе запланированных действий, а чем ближе мы к Херсону, тем ближе его освобождение", - поясняет Селезнев.

Военный эксперт отмечает, важно понимать, что от Киселевки до Чернобаевки (а именно аэродрома, который находится неподалеку) расстояние уже составляет менее 10 км.

Это означает, что украинская артиллерия может уже работать по тем "остаткам" оккупантов, которые до сих пор сосредотачиваются на территории аэропорта и россияне находятся под огневым влиянием, а значит движение ВСУ будет направлено и дальше на то, чтобы уничтожить группировку оккупантов на правом берегу Днепра.

Оккупанты сосредоточивали в Киселевке значительное количество сил

"Конечно, россияне сосредоточили большое количество сил и средств на одном из важных направлений украинского контрнаступления. Впрочем, знаем, как действуют наши защитники. С помощью БПЛА выявляли места скопления техники и личного состава оккупантов и именно туда наносились удары", - рассказал Селезнев.

Поэтому, по мнению эксепрта, войска РФ скорее всего начали чувствовать себя "не очень хорошо". В том числе на территории Киселевки и были вынуждены покинуть ее и переместиться южнее.

"Совершенно очевидно - врагу не удобно, болезненно чувствовать последствия ВСУ, поэтому они сбежали", - подчеркнул Селезнев.

"Не Киселевкой одной"

Военный эксперт обратил внимание, что украинские бойцы, кроме трассы М14 пытаются понемногу продвигаться с Давыдова Брода, который находится южнее.

"Возможно для того, чтобы отрезать группировки российских войск, которые действуют к северо-востоку от Берислава. Потому что, понятно, что еще до недавнего времени россияне мечтали расшириться в сторону Никополя с вероятной угрозой для Кривого Рога, или даже Запорожья", - предполагает Селезнев.

Он отмечает, что сейчас россияне вынуждены обороняться.

"Должны заметить, что продвижение на этом (Херсонском - ред. )направлении для нас не будет легким, ведь оккупанты на правом берегу Днепра сосредоточили наиболее боеспособные свои подразделения - десантуру. Ведь враг начал живо перебрасывать эти силы на фоне заявлений Генштаба о контрнаступлении в районе Херсона. Фактически это "лучшее", что у россиян было и они направили ту десантуру именно сюда, на правый берег Днепра. Именно они сейчас и обороняются", - подытожил эксперт.

С чего это началось

Напомним, сегодня утром Институт изучения войны (ISW) опубликовал свежий отчет, в котором отмечалось, что оккупанты оставили Киселевку - оперативно важный пункт в Херсонской области.

Международные аналитики отмечали, Киселевка оперативно важным местом для РФ, поскольку это последний крупный населенный пункт вдоль шоссе E58 и железнодорожной линии между нынешними украинскими позициями и Чорнобаевкой, крайней частью Херсонской области.

Поэтому очевидный отвод российских войск с этой позиции может поставить под угрозу способность россиян защитить северо-западную окраину города Херсона и свидетельствует о том, что российские войска в этом районе чувствуют непосредственную угрозу своим позициям.

Фото: спутниковые снимки показывают, что в Киселевке техника врага перемещена от позиций, кроме 4 машин (twitter.com/NLwartracker?)