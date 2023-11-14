"Таксисти", ділки та посадовець ВЛК: СБУ викрила нові масштабні схеми для ухилянтів

В Україні було заблоковано ще 4 схеми для ухилянтів у різних регіонах. Зловмисники допомагали втікачам вибратись за кордон або ж уникнути призову шляхом підробки документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Так, у різних регіонах України затримано організаторів схем, у яких також фігурував посадовець військово-лікарської комісії та декілька осіб з кримінальним минулим.
"За гроші вони пропонували ухилянтам різні "варіанти" уникнення призову і подальшої втечі за кордон на підставі підроблених документів або поза контрольно-пропускними пунктами", - зазначили в СБУ.
Сума таких "послуг" залежала від терміновості та способи перетину кордону, становивши в середньому близько 10 тисяч доларів.
Зловмисники довозили ухилянтів до кордону на власних авто або таксі, а потім "переводили" їх за кордон лісовими стежками або понтонами через річку.
"До складу банди входив одесит-кримінальник на прізвисько "Бастіон" та двоє його спільників-іноземців", - зазначили у Службі безпеки.
Для пошуку "клієнтів" організатори схеми створили Телеграм-канал. При цьому гроші за свої "послуги" просили переказувати у криптовалюті.
Зловмисником виявився 53-річний громадянин однієї з країн Близького Сходу, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.
СБУ затримала його під час одержання грошей від клієнта.
Фото: Служба безпеки України викрила організаторів схем для ухилянтів (ssu.gov.ua)
Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.
Нещодавнона Закарпатті прикордонники затримали організаторів схеми з переправляння ухилянтів за кордон. Вони "допомагали" втікачам за 3000 доларів.
Напередодні двоє підлітків намагались допомогти ухилянтам дістатись річки Тиса й переправитись на надувних колах. Підлітки отримували за свої "послуги" по 100 доларів.
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