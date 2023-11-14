UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Таксисти", ділки та посадовець ВЛК: СБУ викрила нові масштабні схеми для ухилянтів

Фото: СБУ викрила 4 схеми для ухилянтів (facebook.com, SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

В Україні було заблоковано ще 4 схеми для ухилянтів у різних регіонах. Зловмисники допомагали втікачам вибратись за кордон або ж уникнути призову шляхом підробки документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, у різних регіонах України затримано організаторів схем, у яких також фігурував посадовець військово-лікарської комісії та декілька осіб з кримінальним минулим.

"За гроші вони пропонували ухилянтам різні "варіанти" уникнення призову і подальшої втечі за кордон на підставі підроблених документів або поза контрольно-пропускними пунктами", - зазначили в СБУ.

Сума таких "послуг" залежала від терміновості та способи перетину кордону, становивши в середньому близько 10 тисяч доларів. 

У Хмельницькому:

  • викрито посадовця місцевої військово-лікарської комісії. За різні суми хабарів він "дописував" призовникам важкі захворювання як підставу для "списання" з військової служби.

В Одеській області:

  • нейтралізовано міжнародну злочинну групу, яка займалась нелегальними "перевезеннями" до сусідньої європейської країни.

Зловмисники довозили ухилянтів до кордону на власних авто або таксі, а потім "переводили" їх за кордон лісовими стежками або понтонами через річку.

"До складу банди входив одесит-кримінальник на прізвисько "Бастіон" та двоє його спільників-іноземців", - зазначили у Службі безпеки.

Для пошуку "клієнтів" організатори схеми створили Телеграм-канал. При цьому гроші за свої "послуги" просили переказувати у криптовалюті.

У Києві:

  • затримано чоловіка, який продавав ухилянтам підроблені документи про непридатність до служби за станом здоров’я.

Зловмисником виявився 53-річний громадянин однієї з країн Близького Сходу, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

СБУ затримала його під час одержання грошей від клієнта.

У Львівській області:

  • затримано 51-річного мешканця Самбірського району, який з-за підтримки місцевого криміналітету переправляв ухилянтів за кордон через заздалегідь підготовлені "лісові маршрути".
 

Фото: Служба безпеки України викрила організаторів схем для ухилянтів (ssu.gov.ua)

"Схеми" виїзду чоловіків за кордон під час війни

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Нещодавнона Закарпатті прикордонники затримали організаторів схеми з переправляння ухилянтів за кордон. Вони "допомагали" втікачам за 3000 доларів.

Напередодні двоє підлітків намагались допомогти ухилянтам дістатись річки Тиса й переправитись на надувних колах. Підлітки отримували за свої "послуги" по 100 доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниЗадержание