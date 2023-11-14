"Таксисти", ділки та посадовець ВЛК: СБУ викрила нові масштабні схеми для ухилянтів

Так, у різних регіонах України затримано організаторів схем, у яких також фігурував посадовець військово-лікарської комісії та декілька осіб з кримінальним минулим.

"За гроші вони пропонували ухилянтам різні "варіанти" уникнення призову і подальшої втечі за кордон на підставі підроблених документів або поза контрольно-пропускними пунктами", - зазначили в СБУ.

Сума таких "послуг" залежала від терміновості та способи перетину кордону, становивши в середньому близько 10 тисяч доларів.

У Хмельницькому:

викрито посадовця місцевої військово-лікарської комісії. За різні суми хабарів він "дописував" призовникам важкі захворювання як підставу для "списання" з військової служби.

В Одеській області:

нейтралізовано міжнародну злочинну групу, яка займалась нелегальними "перевезеннями" до сусідньої європейської країни.

Зловмисники довозили ухилянтів до кордону на власних авто або таксі, а потім "переводили" їх за кордон лісовими стежками або понтонами через річку.

"До складу банди входив одесит-кримінальник на прізвисько "Бастіон" та двоє його спільників-іноземців", - зазначили у Службі безпеки.

Для пошуку "клієнтів" організатори схеми створили Телеграм-канал. При цьому гроші за свої "послуги" просили переказувати у криптовалюті.

У Києві:

затримано чоловіка, який продавав ухилянтам підроблені документи про непридатність до служби за станом здоров’я.

Зловмисником виявився 53-річний громадянин однієї з країн Близького Сходу, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

СБУ затримала його під час одержання грошей від клієнта.

У Львівській області:

затримано 51-річного мешканця Самбірського району, який з-за підтримки місцевого криміналітету переправляв ухилянтів за кордон через заздалегідь підготовлені "лісові маршрути".

Фото: Служба безпеки України викрила організаторів схем для ухилянтів (ssu.gov.ua)