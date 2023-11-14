"Таксисты", дельцы и работник ВВК: СБУ разоблачила новые масштабные схемы для уклонистов

В Украине было заблокировано еще 4 схемы для уклонистов в разных регионах. Злоумышленники помогали беглецам выбраться за границу или избежать призыва путем подделки документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Так, в разных регионах Украины задержаны организаторы схем, в которых также фигурировал работник военно-врачебной комиссии и несколько человек с уголовным прошлым.
"За деньги они предлагали уклонистам различные "варианты", как избежать призыва с последующим побегом за границу на основании поддельных документов или вне контрольно-пропускных пунктов", - отметили в СБУ.
Сумма таких "услуг" зависела от срочности и способа пересечения границы, составляя в среднем около 10 тысяч долларов.
Злоумышленники довозили уклонистов до границы на собственных авто или такси, а затем "переводили" их за границу лесными тропами или понтонами через реку.
"В состав банды входил одессит-уголовник по прозвищу "Бастион" и двое его подельников-иностранцев", - отметили в Службе безопасности.
Для поиска "клиентов" организаторы схемы создали Телеграм-канал. При этом деньги за свои "услуги" просили перечислять в криптовалюте.
Злоумышленником оказался 53-летний гражданин одной из стран Ближнего Востока, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.
СБУ задержала его при получении денег от клиента.
Фото: Служба безопасности Украины разоблачила организаторов схем для уклонистов (ssu.gov.ua)
После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.
Недавно на Закарпатье пограничники задержали организаторов схемы по переправке уклонистов за границу. Они "помогали" беглецам за 3000 долларов.
Накануне двое подростков пытались помочь уклонистам добраться до реки Тиса и переправиться на надувных кругах. Подростки получали за свои "услуги" по 100 долларов.
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