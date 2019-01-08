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Таксист Uber из Мичигана, убивший 6 человек, признал себя виновным

Новости » Политика    08.01.2019 - 04:59
Таксист Uber из Мичигана, убивший 6 человек, признал себя виновным
Фото: Джейсон Далтон (independent)

Таксисту грозит обязательное пожизненное заключение

Бывший водитель службы такси Uber, который застрелил шесть человек в 2016 году в Каламазу (штат Мичиган, США) признал себя виновным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Так, Джейсон Далтон признал себя виновным - вопреки совету своего адвоката Эусебио Солиса - по всем пунктам.

По словам прокурора округа Каламазу, слушание приговора Далтона назначено на 5 февраля. Ему грозит обязательное пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения.

Как сообщалось, Джейсон Далтон, бывший водитель Uber, открыл стрельбу в серии, казалось бы, случайных расстрелов в жилом комплексе, автосалоне и возле ресторана 20 февраля 2016 года. В результате перестрелки погибли шесть человек и двое других получили ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Uber выплатит США и федеральному округу Колумбия 148 млн долларов  за то, что в течение года скрывала утечку данных водителей и клиентов.

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