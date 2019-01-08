Таксист Uber з Мічигану, який убив 6 людей, визнав себе винним

Фото: Джейсон Далтон (independent)

Таксистові загрожує обов'язкове довічне ув'язнення

Колишній водій служби таксі Uber, який застрелив шість осіб в 2016 році в Каламазу (штат Мічиган, США) визнав себе винним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Так, Джейсон Далтон визнав себе винним - всупереч пораді свого адвоката Еусебіо Соліса - за всіма пунктами.

За словами прокурора округу Каламазу, слухання вироку Далтона призначено на 5 лютого. Йому загрожує обов'язкове довічне ув'язнення без можливості умовно-дострокового звільнення.

Як повідомлялося, Джейсон Далтон, колишній водій Uber, відкрив стрілянину в серії, здавалося б, випадкових розстрілів у житловому комплексі, автосалоні і біля ресторану 20 лютого 2016 року. В результаті перестрілки загинули шість чоловік і двоє інших отримали поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Über виплатить США і федеральному округу Колумбія 148 млн доларів за те, що протягом року приховувала витік даних водіїв і клієнтів.