Таксі без водіїв: Uklon почав випробування технології у "Борисполі"

Компанія Uklon розпочала в Україні пілотне тестування технології дистанційного керування автомобілем. Майданчик для випробувань створено на території Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Uklon.

Як працює технологія

Технологія remote driving дозволяє водієві дистанційно керувати авто через спеціальну станцію в режимі реального часу.

Для цього використовують програмне забезпечення, датчики, камери, лідар і мережі мобільного зв'язку. Постачальник технології - естонська компанія Elmo, рішення якої сертифіковане в Європі.

Перша фаза проєкту зосереджена на випробуванні дистанційно керованих авто в реальних умовах. За даними компанії, дистанційне керування є проміжним етапом на шляху до повністю автономних автомобілів (AV) та роботаксі.

Мета ініціативи - протестувати технологію в різних умовах і почати розробку регуляторних передумов для запуску таких авто в Україні.

Можливості для водіїв з інвалідністю

До тестування залучені водії-партнери сервісу, зокрема ветеран війни, який пересувається на кріслі колісному.

У компанії зазначають, що технологія дає змогу керувати авто за допомогою ручного управління, тож відкриває можливості для людей з ампутацією нижніх кінцівок.

Презентація проєкту

Першу презентацію технології провели 27 травня.

У ній взяли участь т.в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, заступник міністра економіки Олександр Циборт, заступник голови КМДА Костянтин Усов, а також представники Міністерства інфраструктури та Міністерства внутрішніх справ.

За словами Борнякова, тестування й адаптація безпілотних авто є кроком у реалізації Стратегії цифрового розвитку інновацій України до 2030 року.

Проєкт реалізується у партнерстві з аеропортом "Бориспіль"; Uklon входить до групи компаній Київстар.

У межах проєкту також заплановані презентації для бізнес-спільноти, відкритий воркшоп і тест-драйви для студентів технічних вишів.