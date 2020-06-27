Такси Opti в Кропивницком – экономно и надежно

В ноябре 2019 года один из лидеров пассажирских перевозок в Украине – Оптимальное такси 579 – провел ребрендинг, результатом которого стали ценовая лояльность, расширение перечня услуг и увеличение партнерской базы

В рамках обновления произошла и смена названия, теперь компания называется Opti https://opti.global/ru/kropivnitskiy. . Кропивницкий, как и другие 28 городов, в которых действуют представительства Оптимального, довольно быстро ощутил перемены к лучшему.

Такси Opti – это надежный перевозчик, который работает не только в Кропивницком, но и в его пригороде (в 20-километровой зоне). Служба гарантирует подачу машины в течение 5-10 минут после заказа, причем вне зависимости от Вашего местоположения. Кроме того, соблюдая принцип открытости, компания установила фиксированные тарифы, чтобы пассажиры могли заранее и наперед планировать свои поездки.

Еще одним элементом ценовой лояльности, к которой стремится Opti, является наличие двух классов авто: Go (стандарт) или Choice (комфорт). Выбирайте наиболее подходящий вариант, исходя из своих нынешних финансовых возможностей. При этом важно учесть, что на "балансе" компании стоят только проверенные транспортные средства не старше 2000-го года выпуска. Авто не только проходят техосмотр, но и "посещают" мойки и химчистки.

Что же касается непосредственно самого автопарка, то он весьма разнообразен. В нем есть уютные, комфортные и вместительные седаны, хэтчбеки, универсалы, а также минивэны и микроавтобусы для групповых поездок. Также компания обладает внушительным автопарком грузовых автомобилей.

За рулем Opti – квалифицированные водители, которые после ребрендинга стали полноправными партнерами. Их минимальный стаж вождения составляет три года. Компания также уделяет особое внимание коммуникативным способностям партнеров. Служба внутренней безопасности компании детально проверяет каждого претендента. В случае возникновения спорных ситуаций пассажирам следует обращаться на горячую линию по телефону 0800 508 579 или писать в мессенджеры на страницах Opti в Instagram и Facebook, а также в Telegram. Сервис "Адвокат клиента" работает круглосуточно.

Как вызвать такси Opti в Кропивницком

В "наследство" от Оптимального такси Opti получило единый короткий номер 579. Диспетчер перезвонит, примет заказ и ответит на любой интересующий Вас вопрос. Еще один способ вызова такси в Кропивницком – онлайн-форма на сайте компании https://opti.global/.

Наибольшей популярностью в последнее время пользуется обновленное мобильное приложение Opti, которое среди прочего помогает экономить. С каждой поездки пользователь приложения получает кешбэк в размере 5%. Полученные бонусы можно использовать при оплате будущих поездок.