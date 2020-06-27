Таксі Opti в Кропивницькому - економно і надійно

В листопаді 2019 року один з лідерів пасажирських перевезень в Україні - Оптимальне таксі 579 - провів ребрендинг, результатом якого стали цінова лояльність, розширення переліку послуг та збільшення партнерської бази

В рамках оновлення сталася і зміна назви, тепер компанія називається Opti https://opti.global/ru/kropivnitskiy. Кропивницький, як і інші 28 міст, в яких діють представництва Оптимального, досить швидко відчув зміни на краще.



Таксі Opti - це надійний перевізник, який працює не лише в Кропивницькому, але і в його передмісті (в 20-кілометровій зоні). Служба гарантує подачу машини протягом 5-10 хвилин після замовлення, до того ж незалежно від свого місця розташування. Крім того, дотримуючись принципу відкритості, компанія встановила фіксовані тарифи, щоб пасажири могли заздалегідь і наперед планувати свої поїздки.

Ще одним елементом цінової лояльності, до якої прагне Opti, є наявність двох класів авто: Go (стандарт) або Choice (комфорт). Вибирайте найбільш влаштовуючий варіант, виходячи зі своїх нинішніх фінансових можливостей. При цьому важливо врахувати, що на "балансі" компанії стоять тільки перевірені транспортні засоби не старіші за 2000-й рік випуску. Авто не тільки проходять техогляд, а й "відвідують" мийки та хімчистки.

Що ж стосується безпосередньо самого автопарку, то він дуже різноманітний. У ньому є затишні, комфортні і місткі седани, хетчбеки, універсали, а також мінівени і мікроавтобуси для групових поїздок. Також компанія володіє значним автопарком вантажних автомобілів.

За кермом Opti - кваліфіковані водії, які після ребрендингу стали повноправними партнерами. Їх мінімальний стаж водіння становить три роки. Компанія також приділяє особливу увагу комунікативним здібностям партнерів. Служба внутрішньої безпеки компанії детально перевіряє кожного претендента. У разі виникнення спірних ситуацій пасажирам слід звертатися на гарячу лінію за телефоном 0800 508 579 або писати в месенджери на сторінках Opti в Instagram і Facebook, а також в Telegram. Сервіс "Адвокат клієнта" працює цілодобово.

Як викликати таксі Opti в Кропивницькому

У "спадок" від Оптимального таксі Opti отримало єдиний короткий номер 579. Диспетчер передзвонить, прийме замовлення і відповість на будь-яке Ваше питання. Ще один спосіб виклику таксі в Кропивницького - онлайн-форма на сайті компанії https://opti.global/.



Найбільшою популярністю останнім часом користується оновлене мобільний додаток Opti, яке серед іншого допомагає економити. З кожної поїздки користувач додатка отримує кешбек в розмірі 5%. Отримані бонуси можна використовувати при оплаті майбутніх поїздок.