ru ua
Пт, 12 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Такси, автобусы и грузовики. В Украине начали проверять безопасность транспорта

Новина українською →
Украина, Пятница 12 ноября 2021 06:00
Такси, автобусы и грузовики. В Украине начали проверять безопасность транспорта Фото: в Украине начинают проверять транспорт (facebook.com/Bilosh)
Автор: Ирина Гамерская

В Украине начали проверять безопасность транспорта. Патрульная полиция будет контролировать автомобили такси, грузовики и автобусы, а вот частного транспорта пока это не касается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Facebook.

Так, с 12 ноября патрульные полицейские начинают использовать специализированные автомобили для проверки безопасности транспорта - мобильные диагностические станции.

Что будут проверять

Правоохранители будут контролировать соответствие технического состояния транспорта установленным правилам безопасности дорожного движения.

В частности, полицейские будут:

  • измерять параметры света фар;
  • измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;
  • анализировать выбросы выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;
  • измерять коэффициент дымности двигателей на дизеле;
  • измерять уровень внешнего шума транспорта;
  • определять суммарный люфт рулевого управления;
  • проверять другие элементы конструкции транспортных средств.

Какой транспорт будут проверять

Проверке будут подлежать:

  • грузовики более 3,5 тонн и прицепы к ним,
  • автобусы,
  • такси,
  • автомобили, которые перевозят опасный груз,
  • отдельный специализированный транспорт,
  • легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли.

Вместе с тем, проверка не касается частного легкового транспорта.

Как выглядят диагностические станции

Фото: мобильная диагностическая станция (facebook.com/Bilosh)

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильное движение
NEWS
Такси, автобусы и грузовики. В Украине начали проверять безопасность транспорта
Такси, автобусы и грузовики. В Украине начали проверять безопасность транспорта
DAILY
"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку