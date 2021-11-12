Таксі, автобуси та вантажівки. В Україні почали перевіряти безпеку транспорту
В Україні почали перевіряти безпеку транспорту. Патрульна поліція контролюватиме автомобілі таксі, вантажівки та автобуси, а ось приватного транспорту наразі це не стосується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького в Facebook.
Так, з 12 листопада патрульні поліцейські починають використовуватимуть спеціалізовані автомобілі для перевірки безпеки транспорту - мобільні діагностичні станції.
Що перевірятимуть
Правоохоронці будуть контролювати відповідність технічного стану транспорту встановленим правилам безпеки дорожнього руху.
Зокрема, поліцейські будуть:
- вимірювати параметри світла фар;
- вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин;
- аналізувати викиди вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів;
- вимірювати коефіцієнт димності двигунів на дизелі;
- вимірювати рівень зовнішнього шуму транспорту;
- визначати сумарний люфт рульового управління;
- перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.
Який транспорт перевірятимуть
Перевірці підлягатимуть:
- вантажівки більше 3,5 тон та причепи до них,
- автобуси,
- таксі,
- автомобілі, які перевозять небезпечний вантаж,
- окремий спеціалізований транспорт,
- легкові автомобілі та причепи до них, які використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів з метою отримання прибутку.
Разом з тим, перевірка не стосується приватного легкового транспорту.
Як виглядають діагностичні станції
Фото: мобільна діагностична станція (facebook.com/Bilosh)