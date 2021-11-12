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Таксі, автобуси та вантажівки. В Україні почали перевіряти безпеку транспорту

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Україна, П'ятниця 12 листопада 2021 06:00
Таксі, автобуси та вантажівки. В Україні почали перевіряти безпеку транспорту Фото: в Україні починають перевіряти транспорт (facebook.com/Bilosh)
Автор: Ирина Гамерская

В Україні почали перевіряти безпеку транспорту. Патрульна поліція контролюватиме автомобілі таксі, вантажівки та автобуси, а ось приватного транспорту наразі це не стосується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького в Facebook.

Так, з 12 листопада патрульні поліцейські починають використовуватимуть спеціалізовані автомобілі для перевірки безпеки транспорту - мобільні діагностичні станції.

Що перевірятимуть

Правоохоронці будуть контролювати відповідність технічного стану транспорту встановленим правилам безпеки дорожнього руху.

Зокрема, поліцейські будуть:

  • вимірювати параметри світла фар;
  • вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин;
  • аналізувати викиди вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів;
  • вимірювати коефіцієнт димності двигунів на дизелі;
  • вимірювати рівень зовнішнього шуму транспорту;
  • визначати сумарний люфт рульового управління;
  • перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.

Який транспорт перевірятимуть

Перевірці підлягатимуть:

  • вантажівки більше 3,5 тон та причепи до них,
  • автобуси,
  • таксі,
  • автомобілі, які перевозять небезпечний вантаж,
  • окремий спеціалізований транспорт,
  • легкові автомобілі та причепи до них, які використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів з метою отримання прибутку.

Разом з тим, перевірка не стосується приватного легкового транспорту.

Як виглядають діагностичні станції

Фото: мобільна діагностична станція (facebook.com/Bilosh)

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