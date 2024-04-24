Такого ще не було. В Україні через війну з'явилась нова професія

"Всі потреби, що виникають у ветеранів та ветеранок в рамках переходу від військової служби до цивільного життя, повинні знаходити фахову підтримку та допомогу, яка може бути забезпечена саме таким фахівцем із супроводу", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб надаватиме роз'яснення щодо можливостей, прав, гарантій, пільг, отримання публічних (електронних публічних), соціальних, освітніх, реабілітаційних, психологічних та інших послуг. Наприклад, з питань оформлення відповідних документів тощо.

До Національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій" професію "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб" (код КП 2446.2) внесено у розділ "Професіонали", група "Професіонали в галузі соціального захисту населення".